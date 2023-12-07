Появилось заявление по итогам визита Путина в Саудовскую Аравию

Появилось совместное заявление по итогам визита Путина в Саудовскую Аравию

Появилось совместное заявление по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В экономической, торговой и инвестиционной сферах обе стороны высоко оценили увеличение объема торговли, поскольку объем двусторонней торговли в 2022 году вырос на 46 процентов по сравнению с 2021 годом», — сказано в документе.

Кроме того, стороны подчеркнули стремление продолжать работу по увеличению взаимных и совместных инвестиций, созданию условий для частного сектора и обмену визитами. Помимо этого, планируется проведение совместных инвестиционных форумов и мероприятий, развитие инвестиционно-привлекательной среды, а также предоставление необходимых разрешений и преодоление любых проблем в этой области.

В сфере энергетики обе страны высоко оценили тесное сотрудничество и успешные усилия стран ОПЕК+ по повышению стабильности мировых рынков нефти. Также подчеркивается важность продолжения этого сотрудничества и необходимость присоединения всех стран-участниц к соглашению ОПЕК+ таким образом, чтобы это служило интересам производителей и потребителей, а также поддерживало рост мировой экономики.

Ранее Путин заявил о нерушимости дружеских отношений России и Саудовской Аравии. Он также пригласил саудовского наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда приехать в Россию и тот в свою очередь ответил согласием.