Путин обвинил Европу в работе по принципу «свой — чужой»

Путин: европейские юрисдикции стали работать по принципу «свой — чужой»

Президент России Владимир Путин заявил, что европейские юрисдикции теперь работают по принципу «свой — чужой», перестав быть безопасными. Его цитирует ТАСС.

По его мнению, европейские юридические «тихие гавани» фактически перестали ими быть. «Теперь здесь работает принцип "свой — чужой", где чужого можно обобрать, оставить ни с чем, а его активы, компании, предприятия можно заблокировать, отнять и даже ликвидировать в результате диверсии, как это было с "Северным потоком"», — высказался Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!».

Также президент заявил о дискредитации финансовой системы, в основе которой находятся доллар и евро.