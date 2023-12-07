Путин рассказал о выходе из кризиса автомобильной отрасли России

Путин: автомобильная отрасль России постепенно выходит из кризиса

Российская автомобильная отрасль постепенно выходит из кризиса несмотря на имеющиеся проблемы, рассказал президент страны Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!». Его слова приводит РИА Новости.

По словам главы государства, причиной «непростых времен» стала зависимость от поставок зарубежных компонентов. «Это безусловно одна из пострадавших отраслей, но постепенно и она выходит из кризиса», — отметил Путин.

В частности, стоимостью компонентов, получаемых от зарубежных поставщиков, ранее объясняли отечественные автопроизводители подорожание своей продукции.

По словам главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова, российский автогигант планирует продать в 2023 году до 350 тысяч автомобилей Lada. Такой показатель он назвал выдающимся, отметив, что под конец года предприятие начнет накапливать автомобили на складах, из-за чего возможен дисбаланс между продажами, на которые выйдет рынок, и реализацией.