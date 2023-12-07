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21:01, 7 декабря 2023Силовые структуры

Расправившегося с двухлетней падчерицей россиянина отправили в СИЗО

В Свердловской области суд арестовал мужчину за убийство двухлетней падчерицы

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Свердловской области суд арестовал 27-летнего местного жителя, расправившегося с двухлетней падчерицей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Он пробудет под стражей до 6 февраля 2024 года. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый избил маленькую дочь своей сожительницы, чем лишил ее жизни. Женщина увидела это и вызвала скорую. В дальнейшем информация поступила в правоохранительные органы.

Telegram-канал Ural Mash сообщил, что ранее мужчина был судим семь раз, в том числе за кражи и угон автомобиля. Сначала 23-летняя мама девочки убеждала полицию, что ребенок упал с горки, однако потом призналась, что ее бил сожитель. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

Ранее стало известно, что на Урале учитель музыки совратил 16 детей в возрасте от 8 до 13 лет.

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      Варвара Митина
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