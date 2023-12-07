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14:25, 7 декабря 2023Путешествия

Россиянам назвали пять лучших направлений для путешествия в Новый год

Кыргызстан и Минводы названы лучшими вариантами для поездок в Новый год

Фото: Evgenii Predybailo / Shutterstock / Fotodom

Город Ош в Кыргызстане назван лучшим вариантом для поездок в Новый год из Москвы. Пять направлений для путешествий в этот период за сумму до 100 тысяч рублей россиянам раскрыли «Яндекс Путешествия» в исследовании, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Так, перелет с 1 по 7 января в Ош на двоих с багажом обойдется в 61,5 тысячи рублей, а проживание в двухместном номере в одном из местных отелей на шесть ночей — в 31,5 тысячи рублей. На втором месте оказался Калининград, куда можно отправиться за 52 тысячи рублей, сняв четырехзвездочный отель за 44 тысячи рублей.

Третью строчку заняли Минеральные Воды — билеты на двоих туда можно купить за 73 тысячи рублей в обе стороны. А жилье в Минводах будет стоить 20 тысяч рублей на шесть дней. Замыкают рейтинг Владивосток и Ереван. В российский город можно отправиться за 58 тысяч рублей и найти там отель за 25 тысяч рублей. А билеты на двоих до столицы Армении обойдутся в 79,5 тысячи рублей. Кроме того, за недельное проживание в двухместном номере четырехзвездочного отеля нужно будет заплатить от 18,5 тысячи рублей.

Ранее стали известны самые дешевые направления путешествий на Новый год. Россиянам порекомендовали ради экономии отправиться в Индию, Бахрейн или Абхазию.

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      Зарина Дзагоева
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