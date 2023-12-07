Российский чиновник возмутился просьбе отремонтировать дорогу и попал на видео
Под Оренбургом чиновник возмутился просьбе починить дорогу и попал на видео
В Оренбургской области чиновник возмутился просьбе жителей отремонтировать дорогу и попал на видео. Запись с прямой линии главы Оренбургского района Василия Шмарина опубликовало издание «Подъем» в Telegram.
Во время разговора с главой района руководитель Пречистинского сельсовета Евгений Мамонтов выразил недовольство просьбой «понаехавших дачников». «Половина деревни живет, а дороги просят», — сказал он.
Глава района прервал Мамонтова и посоветовал ему «думать башкой». Затем он встретился с пожаловавшейся на состояние дорог женщиной и принес ей извинения.
Ранее жители башкирской деревни сочинили частушки про ямы на дорогах и исполнили их в компании Снегурочки и Деда Мороза. В последний раз дорожное полотно в деревне обновляли в перестройку.