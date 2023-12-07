Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:17, 7 декабря 2023Россия

Российский чиновник возмутился просьбе отремонтировать дорогу и попал на видео

Под Оренбургом чиновник возмутился просьбе починить дорогу и попал на видео

В Оренбургской области чиновник возмутился просьбе жителей отремонтировать дорогу и попал на видео. Запись с прямой линии главы Оренбургского района Василия Шмарина опубликовало издание «Подъем» в Telegram.

Во время разговора с главой района руководитель Пречистинского сельсовета Евгений Мамонтов выразил недовольство просьбой «понаехавших дачников». «Половина деревни живет, а дороги просят», — сказал он.

Глава района прервал Мамонтова и посоветовал ему «думать башкой». Затем он встретился с пожаловавшейся на состояние дорог женщиной и принес ей извинения.

Ранее жители башкирской деревни сочинили частушки про ямы на дорогах и исполнили их в компании Снегурочки и Деда Мороза. В последний раз дорожное полотно в деревне обновляли в перестройку.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Российская восьмиклассница пришла в школу с дробовиком и открыла стрельбу. Что известно о трагедии?

      Раскрыта основная причина смертей россиян

      Российский чиновник возмутился просьбе отремонтировать дорогу и попал на видео

      Пленный боец ВСУ пожаловался на отсутствие командиров на передовой

      В Воронежской области перехватили беспилотник

      Врач назвал разрушающий зубы напиток

      Россиян предупредили о всплеске мошенничества перед новогодними праздниками

      Китай впервые за полгода нарастил поставки товаров за рубеж

      ФСБ задержала россиянина за призывы к расправе над русскими

      Учащаяся гимназии в Брянске отрицает травлю устроившей стрельбу школьницы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости