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09:41, 7 декабря 2023Среда обитания

Ряду российских городов предрекли дождливые выходные

Погода на предстоящих выходных во Владивостоке, Махачкале и Сочи будет дождливой

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Предстоящие выходные в четырех крупных городах России будут дождливыми. О том, что ряду городов страны предрекли такую погоду, со ссылкой на специалистов «Яндекс Погоды» сообщают «Известия».

Речь идет о Владивостоке, Краснодаре, Махачкале и Сочи. По информации источника, столбик термометра в этих городах в субботу и воскресенье, 9 и 10 декабря, поднимется до 3-16 градусов выше нуля.

Напротив, в Москве, а также Волгограде, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Омске, Перми и Санкт-Петербурге в выходные прогнозируются снегопады. Температура воздуха в Москве в субботу составит минус 16 градусов, а в воскресенье — до минус 19 градусов Цельсия, выпадения осадков следует ожидать 10 декабря. Что касается Красноярска, Омска и Перми, то там ожидаются холода, средняя температура достигнет минус 28 градусов.

Днем ранее метеоролог Роман Вильфанд предупредил, что до конца этой недели погода более чем на половине территории России будет опасной.

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      Полина Кислицына
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