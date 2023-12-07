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16:02, 7 декабря 2023Силовые структуры

Силовики проверят ответственную за охрану брянской гимназии ЧОО после стрельбы

В офисе ответственной за охрану брянской школы ЧОО пройдут следственные действия

Фото: СК РФ / РИА Новости

После стрельбы силовики проверят частную охранную организацию (ЧОО), ответственную за безопасность в брянской гимназии № 5. В главном офисе компании пройдут следственные действия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в Брянске под контролем конкретной ЧОО находится 44 объекта, из которых 38 — школы. При этом персонала для такого объема работ не хватает. Сейчас в местном арбитражном суде рассматривается восемь дел о ненадлежащем качестве исполнения услуг, в которых компания выступает в роли ответчика.

Ранее сообщалось, что последний находящийся в открытом доступе договор между организацией и гимназией истек 30 ноября. Кроме того, в самом учебном заведении не было современной пропускной системы — отсутствовали камеры, турникеты и нормальная охрана, а рамка металлодетектора во время прохода ученицы с оружием и вовсе не сработала.

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      Олеся Мицкевич
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