Силы обороны Гайаны потеряли связь с вертолетом на границе с Венесуэлой

ABC News: Гайана потеряла связь с вертолетом с высокопоставленными военными

Силы обороны Гайаны на границе с Венесуэлой потеряли связь с вертолетом, в котором находились высокопоставленные военные. Об этом сообщает ABC News.

«По словам командующего армией Брига, два члена экипажа на борту вертолета взяли с собой пятерых старших офицеров для проверки войск, охраняющих приграничную зону, которую Венесуэла считает своей собственной», — отмечается в материале издания.

При этом, как подчеркивают Силы обороны Гайаны, речь идет об инциденте, связанном с погодными условиями. Другие версии произошедшего пока не рассматриваются.

Ранее министерство обороны Гайаны заявило, что потеряло связь с военным вертолетом на границе с Венесуэлой. Инцидент произошел близ поселка Арау. На борту находились три члена экипажа и четыре пассажира.