Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:29, 7 декабря 2023Мир

Силы обороны Гайаны потеряли связь с вертолетом на границе с Венесуэлой

ABC News: Гайана потеряла связь с вертолетом с высокопоставленными военными

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Силы обороны Гайаны на границе с Венесуэлой потеряли связь с вертолетом, в котором находились высокопоставленные военные. Об этом сообщает ABC News.

«По словам командующего армией Брига, два члена экипажа на борту вертолета взяли с собой пятерых старших офицеров для проверки войск, охраняющих приграничную зону, которую Венесуэла считает своей собственной», — отмечается в материале издания.

При этом, как подчеркивают Силы обороны Гайаны, речь идет об инциденте, связанном с погодными условиями. Другие версии произошедшего пока не рассматриваются.

Ранее министерство обороны Гайаны заявило, что потеряло связь с военным вертолетом на границе с Венесуэлой. Инцидент произошел близ поселка Арау. На борту находились три члена экипажа и четыре пассажира.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Самолеты для авианосцев и противотанковые вертолеты. Киев передал США новый список требуемой военной техники

      Россиян предупредили о подорожании импортных вин в 2024 году

      Антифашист ударил ножом одного из напавших неонацистов в российском городе

      Мужчины раскрыли отношение к женщинам старше 40 лет

      В Госдуме высказались о планах трудоустройства ветеранов СВО

      В офисе Зеленского рассказали о разговоре с Сийярто

      Гайана заявила об исчезновении военного вертолета у границы с Венесуэлой

      В Петербурге полицейский применил силу к задержанному и попал под статью

      Белый дом выделит новую помощь Украине

      Автомобили Lada захотели собирать в исламской республике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости