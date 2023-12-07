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20:12, 7 декабря 2023Путешествия

Спасение пассажира самолета ректором российского вуза попало на видео

Mash: ректор СПбГПМУ и врачи спасли пассажира самолета и попали на видео

Врачи и ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) спасли пассажира самолета и попали на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

Непредвиденная ситуация произошла в лайнере, летевшем из Петербурга в Красноярск. Отмечается, что один из пассажиров рейса почувствовал себя плохо во время полета.

Отмечается, что на помощь мужчине пришли ректор российского вуза и медики. «Они воспользовались аптечкой и медицинским кислородом, который потребовался пассажиру, — говорится в сообщении. — Стабилизировали его состояние, и экстренной посадки самолета удалось избежать».

По данным источника, воздушное судно в красноярской авиагавани в назначенное время. Пострадавшего передали местным врачам.

Ранее в декабре бортпроводника российской авиакомпании задержали в московском аэропорту Шереметьево по подозрению в краже 10 литров алкоголя. Уточняется, что мужчина вынес из воздушного судна почти все алкогольные напитки, предназначенные для пассажиров бизнес-класса.

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      Фариза Бацазова
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