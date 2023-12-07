Спецборт МЧС прибыл в Брянск для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе

МЧС: в Брянск прибыл спецборт для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе

Спецборт МЧС России прибыл в Брянск для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе. Об этом сообщается в Telegram-канале российского ведомства.

«Спецборт МЧС России прибыл в Брянск для эвакуации пострадавших в медучреждения столицы. На вертолете Ми-8 — медицинский модуль. В полете пострадавших будут сопровождать врачи», — говорится в сообщении пресс-службы.

В МЧС отметили, что специалисты подведомственного Центра экстренной психологической помощи на данный момент оказывают необходимую поддержку пострадавшим и их родственникам.

Утром 7 декабря восьмиклассница принесла в гимназию отцовский дробовик и нож. Она успела ранить несколько человек, после чего покончила с собой. По предварительной версии, на отчаянный шаг россиянка решилась из-за травли со стороны одноклассников.

В Кремле заявили, что сначала необходимо узнать, почему в брянской школе не сработали ранее принятые меры безопасности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что для безопасности в учебных учреждениях было принято немало мер, которые были проработаны соответствующими специалистами.