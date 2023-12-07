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15:14, 7 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о публичной критике Залужного Умеровым

Умеров публично критиковал Залужного в ходе визита в США
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Alexey Furman / Getty Images

Министр обороны Украины Рустем Умеров публично критиковал главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного в ходе визита в США. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По данным Гончаренко, на встречах в Вашингтоне Умеров публично критиковал главкома ВСУ за организацию и проведение контрнаступления украинских войск.

Также депутат сообщил, что критике подверглась и статья Залужного в издании The Economist. В ней генерал заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик.

Ранее Умеров заявил, что высказывания мэра Киева Виталия Кличко об угрозе авторитаризма говорят о новом политическом сезоне в стране. По его словам, решения президента Украины Владимира Зеленского продиктованы прежде всего необходимостью сконцентрироваться на противостоянии России.

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      Юрий Леонов
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