Стало известно о возможной потере доверия к США от союзников из-за Украины

Bloomberg: блокировка помощи Украине в США подорвет доверие союзников Вашингтона

Блокировка голосования по новому проекту помощи Украине приведет к негативным последствиям для США. В том числе это может подорвать доверие со стороны союзников Вашингтона. Об этом заявил бывший американский чиновник Макс Бергманн в беседе с Bloomberg.

По его мнению, сейчас многие полагающиеся на гарантии безопасности США испытают шок, так как «на американцев просто нельзя положиться». Кроме того, привязка требований, касающихся проблем США к выделению помощи, создает тревожный прецедент, особенно когда Вашингтон «поддерживает демократию на Украине», заявил экс-чиновник.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал Конгресс США поддержать помощь Украине. Он отметил, что сейчас «ставки слишком высоки, а последствия слишком серьезны» — финансирование Украины не должно оставаться «в заложниках».

Незадолго до этого сообщалось о непростом выборе США — Украина или НАТО. Тогда координатор Белого дома Джон Кирби объяснял, что если США прекратят поддерживать Украину деньгами, то потом им придется помогать союзникам по НАТО кровью.

Белый дом осенью запросил Конгресс выделить порядка 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом пока обе палаты представителей Конгресса не пришли к соглашению — камнем преткновения стал вопрос охраны границы. На данный момент известно, что, предварительно, Сенат американского Конгресса может проголосовать по пакетному запросу Джо Байдена на помощь Украине и Израилю не раньше 11 декабря.