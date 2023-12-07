Мужчина потратил на эротическую модель 5,5 миллиона рублей и остался ни с чем

Фанат модели для взрослых потратил на нее состояние, разозлился, что она не отвечает на его сообщения и сделал татуировку с ее лицом в качестве подарка. Об этом пишет Daily Mail.

Мужчина по имени Брендон стал одержим девушкой, на которую подписался на платформе OnlyFans. Модель и начинающая рэперша Руби Роуз выложила в социальной сети X (бывший Twitter) фото с Брендоном, написав, что он ее «спонсор №1 на OnlyFans». После этого мужчина, который потратил на контент Роуз больше 60 тысяч долларов (около 5,5 миллиона рублей), решил, что между ними появилась «настоящая связь».

Брендон начал присылать девушке сообщения с вопросами о ее планах на вечер. Затем он начал говорить о желании жениться на ней и стать «ее королем», потому что она «королева». После этого мужчина признался Роуз в любви и сказал, что его устроят любые отношения с ней, главное, чтобы она всегда возвращалась к нему. Не получив ответа ни на одно из сообщений, он разозлился. Он отправил модели длинное послание, написанное прописными буквами, в котором упрекнул ее в грубости и невнимательности к нему. Брендон отдельно отметил что «не собирается терпеть такое отношение».

Однако гнев фаната быстро испарился: он испугался, что Роуз навсегда перестанет с ним общаться, извинился и пообещал прислать ей биткоины в благодарность за ответ. Все его сообщения девушка прочла, но ничего не написала. Утром следующего дня Брендон прислал Роуз фото своей ноги с татуировкой в виде ее портрета.

Девушка опубликовала пост со скриншотами переписки и фото ее вытатуированного портрета, но никак не прокомментировала произошедшее. Подписчики возмутились поведением Брендона, а некоторые предположили, что он просто хотел быть униженным.

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