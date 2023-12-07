Теннисистка Серена Уильямс нашла неожиданное применение грудному молоку

Американская теннисистка Серена Уильямс нашла неожиданное применение собственному грудному молоку. Соответствующий пост появился на ее странице в TikTok, насчитывающем 1,6 миллиона подписчиков.

42-летняя спортсменка рассказала, что с помощью молока избавилась от солнечного ожога на лице. «Да, это странно, но за неделю использования мое грудное молоко полностью вылечило ожоги под глазами. Скажи, что думаете об этом! Но будьте вежливы», — отметила знаменитость в видео.

В сентябре Серена Уильямс высмеяла фото Ким Кардашьян в бикини с ракеткой в руках. «Так точно не стоит держать ракетку. Очевидно, мне нужно преподать тебе несколько уроков», — высказалась спортсменка.

Серена Уильямс — рекордсменка по количеству побед на турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде: у нее 23 титула. Также на счету спортсменки четыре золотые олимпийские медали (три из них — за победу в соревнованиях в парном разряде). Она завершила карьеру в 2022 году.