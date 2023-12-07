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16:59, 7 декабря 2023Силовые структуры

Украинский военный получил срок за расстрел мирных жителей в Мариуполе

В ДНР суд приговорил к 24 годам военного ВСУ, расстрелявшего двоих мариупольцев

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 24 годам колонии строгого режима 34-летнего техника роты огневой поддержки 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Олексенко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Военного признали виновным в преступлении по статьям об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенных организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, а также о жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

Установлено, что с 20 марта по 3 апреля 2022 года Олексенко выполнил приказ начальника службы радиационной, химической и биологической защиты отдельного батальона морской пехоты Дениса Мирзы и открыл огонь по мирным жителям, которые шли около Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, где находилась позиция ВСУ.

В результате два человека скончались на месте, еще одному мужчине удалось скрыться.

Командир, отдавший приказ, ранее был приговорен к пожизненному лишению свободы.

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      Илона Палей
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