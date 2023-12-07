В США указали на потерю интереса к Украине

RS: Украина ушла на второй план на политических дебатах в США

Украина ушла на второй план на политических дебатах в Соединенных Штатах накануне выборов президента. Сложившаяся ситуация должна беспокоить Владимира Зеленского, пишет Responsible Statecraft (RS).

«После 130 миллиардов долларов американских налогоплательщиков с 2022 года экономика Украины находится в таком состоянии, что Запад вынужден ее поддерживать, а НАТО обещает, что увеличит поставки оружия, которого у нее, похоже, даже нет», — указали авторы статьи.

В материале уточняется, что украинскому вопросу уделили всего несколько минут во время президентских дебатов республиканцев.

7 декабря сообщалось, что финансовая помощь Украине со стороны стран Запада сократилась почти на 90 процентов по сравнению с тем же периодом 2022 года. Как уточнялось, Киев с августа по октябрь текущего 2023 года получил от западных союзников 2,11 миллиарда долларов, что на 87 процентов меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Кроме того, глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа заявили, что без помощи США Украине может грозить нехватка средств для социальных выплат. Она уточнила, что без американской финансовой помощи Украина может столкнуться с такой проблемой уже в январе.