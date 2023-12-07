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12:05, 7 декабря 2023Бывший СССР

В Белоруссии заявили о пещерной русофобии европейских стран

Глава МО Белоруссии Хренин: европейские страны захлестнула пещерная русофобия

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Многие европейские страны, которые считали себя светочами демократии, захлестнула пещерная русофобия. Об этом заявил глава Министерства обороны (МО) Белоруссии Виктор Хренин, пишет РИА Новости.

«Белорусам горько видеть то, как отдельные народы, испытавшие боль потери близких, внесшие вклад в разгром нацизма, сегодня предают свое прошлое в угоду сиюминутным выгодам со стороны сильных мира сего», — сказал министр.

Хренин подчеркнул, что многие лидеры западных стран забыли о великих соотечественниках, боровшихся с нацизмом. По его словам, США и их сателлиты, пытаясь удержать однополярное мироустройство, устраивают вооруженные конфликты, цветные революции и разрушают систему глобальной безопасности.

Ранее секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что западные соседи пытаются задушить республику. «Беларусь пытаются задушить. Из Беларуси делают страну-агрессора, создают коллапс на границе», — сказал он.

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      Алевтина Запольская
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