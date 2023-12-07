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16:44, 7 декабря 2023Россия

В Государственной Думе призвали усилить профилактику травли в школах

Депутат Госдумы Пискарев призвал усилить профилактику травли в школах

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Стрельба в школе в Брянске показала, что профилактику травли в учебных заведениях следует усилить, кроме того, необходимо дать этому явлению юридическое определение. Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы по безопасности Василий Пискарев, сообщает в четверг, 7 декабря, РИА Новости.

«Надо усилить профилактику травли в школах. Необходимо дать законодательное определение этому понятию и понять, что еще необходимо — где усилить работу учителей, школьных психологов», — призвал он.

Депутат отметил, что самое важное в настоящий момент — понять, почему подобное вообще произошло: «винить во всем очередные фильмы или игры — легко, но причины всегда намного глубже».

Стрельба произошла утром 7 декабря в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным Следственного комитета, 14-летняя девушка принесла в школу принадлежащее отцу помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате нападения пять человек доставлены в больницу, они получили ранения. Одну из пострадавших и напавшую на детей школьницу спасти не удалось.

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      Игорь Дмитров
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