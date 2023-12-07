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15:44, 7 декабря 2023Россия

В Кремле прокомментировали просьбу 83-летней пенсионерки к Путину удочерить ее

Песков: в Кремле ничего не знают о просьбе пенсионерки к Путину удочерить ее
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В Кремле ничего не знают о просьбе пенсионерки к президенту России Владимиру Путину удочерить ее. Слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова приводит РБК.

6 декабря сетевое издание «Москва онлайн» сообщило, что 83-летняя жительница столицы обратилась в суд с требованием обязать Путина удочерить ее.

Способы коммуникации с президентом известны, подчеркнул Песков. В связи с этим он напомнил о возможности направить обращение главе государства и о прямой линии с Путиным, которая пройдет 14 декабря.

В публикации о просьбе об удочерении указано имя жительницы Москвы — Сусанна Тапалцян, также там говорится об иске поданном ею в Тверской суд Москвы. На сайте суда имеется информация об исковом заявлении, поданном человеком с такой фамилией и инициалами. Имя Путина в карточке дела не фигурирует.

На сайте суда указано, что иск был зарегистрирован 5 декабря, материалу был присвоен первичный номер в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству в судах общей юрисдикции. Согласно нормам Гражданского процессуального кодекса России, вопрос о принятии иска к производству должен быть разрешен в течение пяти рабочих дней со дня поступления иска в суд. Указанный срок истекает 12 декабря.

В ноябре Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

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      Алан Босиков
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