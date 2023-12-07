В Пентагоне рассказали о состоянии гаубиц для Украины

Intercept: в Пентагоне заявили, что гаубицы для Украины требовали ремонта

Предназначенные гаубицы для Украины требовали ремонта, заявили в Пентагоне. О состоянии военной техники сообщает Intercept.

«Генеральный инспектор обнаружил, что артиллерийским гаубицам и десяткам "Хаммеров", предназначенным для Украины, требуется серьезный ремонт и они должным образом не обслуживались», — сказано в материале.

В отчете для Конгресса США также отмечается, что подрядчики, которым платило правительство, не смогли обеспечить техническое обслуживание критически важного военного оборудования, которое с таким же успехом могло бы быть использовано американскими военными.

Ранее Белый дом решил выделить новую помощь военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины. В частности, США направят своего советника в Министерство стратегической промышленности Украины.

