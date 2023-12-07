Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:52, 7 декабря 2023Мир

В Пентагоне рассказали о состоянии гаубиц для Украины

Intercept: в Пентагоне заявили, что гаубицы для Украины требовали ремонта

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Предназначенные гаубицы для Украины требовали ремонта, заявили в Пентагоне. О состоянии военной техники сообщает Intercept.

«Генеральный инспектор обнаружил, что артиллерийским гаубицам и десяткам "Хаммеров", предназначенным для Украины, требуется серьезный ремонт и они должным образом не обслуживались», — сказано в материале.

В отчете для Конгресса США также отмечается, что подрядчики, которым платило правительство, не смогли обеспечить техническое обслуживание критически важного военного оборудования, которое с таким же успехом могло бы быть использовано американскими военными.

Ранее Белый дом решил выделить новую помощь военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины. В частности, США направят своего советника в Министерство стратегической промышленности Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала украинского агента за теракт на Байкало-Амурской магистрали. Как он готовил взрыв в Северомуйском тоннеле?

      В России нашли озеро с целебной водой

      Генпрокуратура России попросила Канаду выдать 98-летнего эсэсовца Гунько

      Обыски в отделе МВД в Петербурге связаны с азербайджанской мафией

      12-летняя россиянка выпала из окна школы

      Раскрыто отношение семьи Брюса Уиллиса к его болезни

      В Москве собрались построить новые мосты

      Экс-ведущий «России 1» объяснил уход с телевидения фразой «унижался ежедневно»

      Пассажирка севшего в поле самолета прокомментировала идею уволить пилотов

      Путин заявил о невозможности запугать премьер-министра Индии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости