В России начали выпуск мобильных пунктов управления БПЛА

«Калашников» начал выпуск мобильных пунктов управления БПЛА на шасси КамАЗа

Концерн «Калашников» начал выпуск мобильных пунктов управления для комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«АО "Концерн "Калашников" освоило производство мобильных пунктов управления (МПУ) для государственного контракта с ООО "НПО "Ижевские беспилотные системы". МПУ из состава комплексов с беспилотными летательными аппаратами служит для корректировки стрельбы высокоточными боеприпасами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пункт управления создали на шасси грузовика повышенной проходимости КамАЗ-4350. МПУ предназначен для транспортировки, хранения и обслуживания возимого комплекса с БПЛА. В концерне подчеркнули, что производство организовали в кратчайший период и сдали заказчику всю партию МПУ в установленные сроки.

Ранее в декабре стало известно, что Липецкий механический завод, который входит в концерн «Калашников», начнет ремонтировать боевую технику со второго квартала 2024 года.

В ноябре глава концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что боевое могущество дрона-камикадзе «Куб» увеличили по пожеланиям военных. Аппарат с более мощной боевой частью испытали в 2023 году.