В российском регионе детсадовец попал в больницу из-за незакрепленного шкафа

В Пермском крае на детсадовца упал незакрепленный шкаф с одеждой

В детском саду Кудымкара Пермского края на пятилетнего мальчика упал незакрепленный шкаф с одеждой. Ребенок попал в больницу с тяжелыми травмами. Об этом сообщили Ura.ru в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве пояснили, что все произошло в октябре. «Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью"», — подчеркнули в пресс-службе.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать всех лиц, которые причастны к случившемуся.

До этого сообщалось, что в Серове Свердловской области воспитатель вывихнула руку трехлетнему ребенку. В дошкольном учреждении назвали произошедшее несчастным случаем, подчеркнув, что провели внутреннее расследование и вынесли воспитателю дисциплинарное взыскание.

Еще раньше стало известно, что в Красноярске педагог частного детского сада оттаскала за волосы двухлетнюю девочку.