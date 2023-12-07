Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:16, 7 декабря 2023Мир

В США отказались обещать Украине дальнейшую помощь Вашингтона

Белый дом: США не в состоянии давать Украине какие-либо гарантии

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Соединенные Штаты не в состоянии давать Киеву какие-либо гарантии насчет продолжения помощи в свете позиции Конгресса. Об этом рассказал в ходе брифинга координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Мы не в состоянии давать такие обещания Украине с учетом того, как обстоят дела на (Капитолийском) холме», — отметил он.

Американский Конгресс отказывается утверждать запрос администрации США на ассигнование дополнительных средств в помощь Украине.

Ранее Кирби рассказал, что у США осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Украине будут исчерпаны. Он также сообщил о критическом моменте в финансовой поддержке ВСУ. По его словам, в настоящее время у американского руководства нет прежней гибкости для финансирования украинской армии.

В свою очередь, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что Конгресс США должен поддержать помощь Киеву.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленского обвинили в скорой катастрофе на Украине

      Турция впервые провела успешные испытания сверхзвуковой ракеты

      В России рассказали о влиянии шторма в Черном море на украинские минные поля

      Власти Норвегии ужесточат правила для украинских беженцев

      Власти Молдавии выразили уверенность в начале переговоров о членстве в ЕС

      В США отказались обещать Украине дальнейшую помощь Вашингтона

      Дипломат прокомментировала гибель россиянина в Газе

      Азербайджан и Армения договорились об обмене пленными

      Шлеменко назвал любимые напитки на Новый год

      Блинкен объяснил скандальное видео с ним после слов Байдена о Си Цзиньпине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости