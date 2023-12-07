В США отказались обещать Украине дальнейшую помощь Вашингтона

Белый дом: США не в состоянии давать Украине какие-либо гарантии

Соединенные Штаты не в состоянии давать Киеву какие-либо гарантии насчет продолжения помощи в свете позиции Конгресса. Об этом рассказал в ходе брифинга координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Мы не в состоянии давать такие обещания Украине с учетом того, как обстоят дела на (Капитолийском) холме», — отметил он.

Американский Конгресс отказывается утверждать запрос администрации США на ассигнование дополнительных средств в помощь Украине.

Ранее Кирби рассказал, что у США осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Украине будут исчерпаны. Он также сообщил о критическом моменте в финансовой поддержке ВСУ. По его словам, в настоящее время у американского руководства нет прежней гибкости для финансирования украинской армии.

В свою очередь, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что Конгресс США должен поддержать помощь Киеву.