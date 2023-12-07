Вдова Градского обвинила его экс-супругу в осквернении памяти о музыканте

Вдова Градского заявила, что экс-супруга музыканта оскверняет память о нем

Вдова народного артиста России Александра Градского Марина Коташенко-Градская обвинила его экс-супругу Ольгу Фартышеву, а также двоих его старших детей Марию и Даниила в осквернении памяти о музыканте. Об этом она сообщила в беседе с NEWS.ru.

Коташенко отметила, что родственники артиста бесстыдно порочат его имя и репутацию, посещая различные ток-шоу и рассказывая о несправедливом разделе имущества мэтра.

Я не только вдова Александра Борисовича Градского, но и мать наших несовершеннолетних сыновей Александра и Ивана, на защиту которых я обязана встать, поскольку защитить их больше некому. Пришло время прервать молчание и встать на защиту доброго имени нашей семьи, чести и достоинства. Поскольку более циничного и умышленного раздувания скандала одной из сторон семейного конфликта в телеэфире сложно даже представить Мария Коташенко-Градская вдова Александра Градского

Коташенко также напомнила, что не она подала в суд, а не нее, из-за чего теперь ее несовершеннолетние дети вынуждены защищаться от нападок второй стороны.

«Это Ольга Семеновна (Фартышева — прим. «Ленты.ру») внезапно заявила свои супружеские (!) права на имущество. Убедительно обосновать в суде, почему она сделала это лишь спустя более чем 20 лет после развода, она не смогла», — подчеркнула вдова мэтра.

Ранее третья жена Градского Ольга Фартышева обратилась в суд, чтобы обжаловать решение об отказе в удовлетворении ее гражданского иска к вдове и детям музыканта о праве на наследство артиста.