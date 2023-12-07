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05:00, 7 декабря 2023Забота о себе

Врач подсказала надежный способ усилить потенцию

Фото: Victoria Strelka / Pexels

Кардиотренировки и другие легкие физические нагрузки способны улучшить мужскую потенцию, считает врач-уролог Рена Малик. Ее слова приводит издание Daily Star.

По словам Малик, аэробные упражнения, такие как бег или езда на велосипеде, помогают при эректильной дисфункции. Она уточнила, что заметное улучшение наступает, если заниматься спортом по 60 минут пять раз в неделю. При этом необязательно ходить в спортзал, уверяет врач, с тем же успехом достаточно играть с детьми, заниматься тяжелой домашней работой или гулять.

Малик объяснила, что положительный эффект кардиотренировок обусловлен улучшением циркуляции крови в организме и увеличивают выработку оксида азота, необходимого для эрекции. Помимо этого, физические упражнения способствуют выработке мужского гормона тестостерона, заключила врач.

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      Екатерина Улитина
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