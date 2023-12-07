Набиуллина рассказала об опасности валютных ограничений

Глава Центробанка Набиуллина заявила о вреде валютных ограничений для инвесторов

Ввод в России масштабных валютных ограничений только увеличит издержки для бизнеса и отпугнет инвесторов из дружественных стран, а вот российский креативный бизнес в итоге придумает, как их обойти. Об этом на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает Forbes.

Она заметила, что если Россия кого-то зовет, как следует из названия форума, то для тех, кого она зовет, должны быть понятные и прозрачные правила. Им должно быть заранее известно, как инвестировать и как потом можно заработанное в стране вывести. А если постоянно манипулировать с ограничениями, то бизнес начинает опасаться идти в такую неопределенную юрисдикцию.

«Как только вы начинаете их менять туда-сюда, бизнес оправданно ждет, что завтра они могут быть более жесткими, и давайте-ка я заранее чуть-чуть выведу», — объяснила глава ЦБ.

По мнению Набиуллиной, ограничений должно остаться два типа: зеркальные, то есть связанные с санкциями, и контроль за сомнительными операциями. Все остальное применимо только в случаях рисков финансовой стабильности, как весной 2022 года.

До этого глава регулятора предупредила о возможности скатывания в порочный круг через увеличение поддержки предприятий в условиях высокой ключевой ставки. В ситуации, когда ЦБ ужесточает денежно-кредитную политику, а правительство усиливает помощь отдельным компаниям, нужный эффект от роста ставки не достигается, а значит, приходится идти на дополнительное повышение.

Такое замечание прозвучало на фоне обсуждения увеличения помощи крупнейшим компаниям, которые пожаловались на невозможность развития в условиях высокой ставки. Среди источников средств финансирования таких расходов называется изъятие прибыли у банков.