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14:33, 7 декабря 2023Забота о себе

Запоры и депрессию назвали ранними симптомами неизлечимого заболевания

Невролог Луапре: на ранней стадии рассеянный склероз вызывает депрессию и запоры

Фото: Andrik Langfield / Unsplash

Запоры, депрессия, а также инфекции мочевыводящих путей и мочевого пузыря являются ранними симптомами неизлечимого аутоиммунного заболевания — рассеянного склероза. Об этом рассказала врач-невролог из Университета Сорбонны в Париже Селин Луапре, пишет Daily Mail.

По словам Луапре, после изучения 20 тысяч медицинских карт пациентов с рассеянным склерозом, выяснилось, что до постановки диагноза они на 50 процентов чаще жаловались на запоры, чем люди без рассеянного склероза. Кроме того, добавила невролог, на ранних стадиях риск развития инфекций мочевыводящих путей у них был выше на 38 процентов, нарушений половой системы — на 37 процентов, депрессии — на 22 процента и инфекций мочевого пузыря — на 21 процент.

Луапре отметила, что названные ею симптомы могли появиться на пять лет раньше, чем другие, более явные признаки заболевания: ухудшение зрения, потеря чувствительности, а также трудности во время ходьбы.

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При этом невролог подчеркнула, что запоры, депрессия и инфекции могут возникать и по другим причинам, а их наличие прямо не указывает на развитие рассеянного склероза. Однако если у человека есть наследственная предрасположенность к нему, то информация об этих симптомах поможет раньше поставить правильный диагноз, считает Луапре.

Ранее невролог Михаил Сливко назвал первые симптомы бокового амиотрофического склероза. По его словам, болезнь обычно начинается со слабости одной руки или ноги, затем распространяется на другие конечности.

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      Екатерина Улитина
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