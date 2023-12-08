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12:07, 8 декабря 2023Россия

16-летняя петербурженка оказалась в больнице из-за аромасвечи

Петербурженка оказалась в больнице из-за загоревшейся от аромасвечи гирлянды

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 16-летняя девушка оказалась в больнице из-за загоревшейся от аромасвечи гирлянды. Об этом сообщил телеканал 78.ru.

Все произошло накануне вечером в квартире в доме на Кавалергардской улице. Юная горожанка попыталась самостоятельно потушить пожар, в результате чего получила ожоги второй и третьей степени обеих кистей.

Пострадавшую в состоянии средней тяжести госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.

5 декабря сообщалось, что в Екатеринбурге 24-летняя девушка оказалась в реанимации из-за взорвавшегося ковша с кипящим маслом.

Россиянку отвезли в медицинское учреждение с ожогом второй степени 20 процентов тела, а также ожогом кисти третьей степени. Из-за происшествия также пришлось эвакуировать 100 жильцов.

Еще раньше в Нальчике 17-летняя девушка попала в реанимацию после взрыва газовой колонки в ванной одной из квартир. Пострадавшую доставили в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.

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      Анна Щербакова
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