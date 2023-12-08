Артемий Лебедев назвал жадными жителей одной европейской страны

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал жителей одной европейской страны жадными. На эту тему он высказался в обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте».

Комментируя новость о том, что Олимпийский комитет Швейцарии стремится сэкономить на проведении Олимпиады в стране, Лебедев заявил, что считает жителей этой страны жадными. «Надо сказать, что швейцарцы в здоровом смысле очень жадные. Еще жаднее, чем украинцы», — добавил дизайнер.

До этого Лебедев назвал москвичей самыми зажравшимися людьми в мире. По его словам, жители столицы России требовательны к условиям, в которых находятся, и благодаря этому Москва стала очень удобной для жизни.

Ранее блогер назвал Швейцарию одной из самых скучных стран в мире. Несмотря на то что, согласно опросу, ее жители ощущают себя более здоровыми, чем люди в других странах, Лебедев признался, что не завидует швейцарцам.