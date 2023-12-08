Идею дать странам ЕС право самим блокировать импорт газа из России объяснили

Аналитик Юшков: право стран ЕС самим запрещать импорт газа из РФ ударит по СПГ

Если страны Европейского союза (ЕС) смогут самостоятельно запрещать импорт российского газа на территорию объединения, это ударит по поставкам отечественного сжиженного природного газа (СПГ) в регион. Так идею дать государствам ЕС новое право в беседе с «Лентой.ру» объяснил эксперт Финансового университета при Правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Первое, что бросается в глаза — это СПГ. Возникает вопрос вообще к поставкам российского СПГ в Европу. Это шаг к запрету российского СПГ Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Также специалист отметил, что из-за запрета стоимость энергоресурсов на мировом рынке заметно вырастет.

«По поводу бронирования трубопроводных мощностей уже более интересный вопрос. Тут много вопросов, потому что у "Газпрома", например, в контрактах прописана точка сдачи и приемки газа, где он передает право собственности, в Австрии. Она заказывает услуги транзита, но помимо Украины там Словакия и Венгрия. Если не дадут возможности обращаться за услугами транзита к словакам, как его прокачают? Это значит, что они меняют антимонопольное законодательство. Сейчас по закону европейцы обязаны устраивать аукционы, "Газпром" может прийти, забронировать мощности на транзит. Получается, что они это запретят, и тогда поставок трубопроводного российского газа либо не будет вообще, либо надо будет переписывать контракты и продавать на границе Евросоюза», — сказал он.

Как сообщает Financial Times, в Евросоюзе подготовили законопроект, который позволит участникам блока запрещать компаниям из России и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ. Таким образом энергетические компании смогут расторгать контракты с поставщиками и не выплачивать компенсацию.