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15:45, 8 декабря 2023Экономика

Идею дать странам ЕС право самим блокировать импорт газа из России объяснили

Аналитик Юшков: право стран ЕС самим запрещать импорт газа из РФ ударит по СПГ

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Если страны Европейского союза (ЕС) смогут самостоятельно запрещать импорт российского газа на территорию объединения, это ударит по поставкам отечественного сжиженного природного газа (СПГ) в регион. Так идею дать государствам ЕС новое право в беседе с «Лентой.ру» объяснил эксперт Финансового университета при Правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Первое, что бросается в глаза — это СПГ. Возникает вопрос вообще к поставкам российского СПГ в Европу. Это шаг к запрету российского СПГ

Игорь Юшковведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Также специалист отметил, что из-за запрета стоимость энергоресурсов на мировом рынке заметно вырастет.

«По поводу бронирования трубопроводных мощностей уже более интересный вопрос. Тут много вопросов, потому что у "Газпрома", например, в контрактах прописана точка сдачи и приемки газа, где он передает право собственности, в Австрии. Она заказывает услуги транзита, но помимо Украины там Словакия и Венгрия. Если не дадут возможности обращаться за услугами транзита к словакам, как его прокачают? Это значит, что они меняют антимонопольное законодательство. Сейчас по закону европейцы обязаны устраивать аукционы, "Газпром" может прийти, забронировать мощности на транзит. Получается, что они это запретят, и тогда поставок трубопроводного российского газа либо не будет вообще, либо надо будет переписывать контракты и продавать на границе Евросоюза», — сказал он.

Как сообщает Financial Times, в Евросоюзе подготовили законопроект, который позволит участникам блока запрещать компаниям из России и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ. Таким образом энергетические компании смогут расторгать контракты с поставщиками и не выплачивать компенсацию.

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