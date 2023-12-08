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04:55, 8 декабря 2023Мир

Белый дом задумался о выдворении беженцев ради помощи Украине

Reuters: Белый дом готов пойти на ускоренное выдворение беженцев ради Украины

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена готова согласиться на компромиссы, в том числе в части расширения процедуры ускоренного выдворения и ужесточения процедуры проверок беженцев, чтобы республиканцы одобрили новое финансирование Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

В частности, Белый дом готов пойти на ужесточение стандартов прохождения проверки для получения убежища. Кроме того, власти рассматривают возможность согласиться, чтобы просителям, прибывшим через третьи страны на пути в США, отказывали в убежище.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не в состоянии давать Украине какие-либо гарантии насчет продолжения помощи в свете позиции Конгресса.

7 декабря стало известно, что законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Уточняется, что демократы, выдвинувшие проект, не набрали нужного количества голосов.

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      Марина Совина
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