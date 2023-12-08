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15:47, 8 декабря 2023Из жизни

Одинокий миллиардер решил усыновить садовника и завещать ему состояние

80-летний миллиардер Николя Пуэш решил завещать садовнику €10 миллиардов

Фото: Laney Smith / Unsplash

80-летний наследник модного дома Hermès решил завещать свое состояние садовнику-марокканцу и его семье. Об этом пишет El País.

Проживающий в Швейцарии французский миллиардер Николя Пуэш вышел из совета директоров одного из старейших модных домов мира в 2014 году. Тем не менее в его владении осталось 5,7 процента акций Hermès. Личное состояние Пуэша оценивается примерно в 10 миллиардов евро (около 100 миллиардов рублей).

Недавно стало известно, что одинокий и бездетный мужчина неожиданно решил изменить последнюю волю. Согласно завещанию 2011 года, его состояние должно было перейти благотворительному фонду Исократа. Однако в начале декабря швейцарские СМИ узнали, что еще в октябре 2022 года Пуэш направил своему адвокату письмо, в котором говорилось о его намерении усыновить своего садовника и передать состояние ему.

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Имя вероятного нового миллиардера не сообщается, однако известно, что ему 51 год, он является выходцем из Марокко и женат на испанке. У пары есть двое детей.

В фонде Исократа пожаловались, что решение Пуэша получилось «внезапным и односторонним». Кроме того, там заявили, что деятельность фонда на благо общества теперь «находится под угрозой из-за обстоятельств, которые невозможно контролировать».

В данный момент процесс изменения завещания не завершен, и неизвестно, сколько именно денег получит садовник миллиардера. Однако считается, что только на дивидендах от активов Пэуша он и его семья могут получать около 40 миллионов евро в год (3,9 миллиарда рублей).

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      Никита Савин
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