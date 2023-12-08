Bottega Veneta представил сумку в виде бумажного пакета за 231 тысячу рублей

Бренд Bottega Veneta представил сумку в виде пакета за 231 тысячу рублей

Итальянский бренд Bottega Veneta выставил на продажу сумку с необычным дизайном за сотни тысяч рублей. Соответствующий материал публикует New York Post.

Речь идет о сумке Raw Paper Leather Top-Handle Bag, выполненной в виде бумажного пакета, с которым обычно ходят в магазин за продуктами. Изделие из натуральной кожи представлено в ассортименте модного дома в двух размерах, от чего цена на товар варьируется от 1900 до 2500 долларов (от 176 до 231 тысячи рублей).

Ранее в декабре Ким Кардашьян раскритиковали в сети из-за огромной сумки за 9,9 миллиона рублей. Знаменитость несла в одной руке огромную сумку Hermès Birkin из крокодиловой кожи, стоимость которой составляет 110 тысяч долларов (9,9 миллиона рублей). Отмечается, что данное изделие предназначено для путешествий. Однако бизнесвумен решила использовать эту сумку как повседневную, набив ее до отказа, судя по снимкам, папками с документами.