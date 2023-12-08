Девушка снялась в телешоу и разочаровала родителей парня

Пользователь Reddit с ником CircleOrZero рассказал историю о том, как он вместе с родителями посмотрел телешоу с участием его возлюбленной и разочаровал их. Он объяснил, что его девушка произнесла в эфире провокационное высказывание.

Несколько месяцев назад девушка героя истории решила принять участи в телешоу о молодом поколении. Они проходили в формате интервью. Когда парень встретился с ней после съемок, она рассказала, что смутно понимала происходящее и предложила дождаться выхода программы, чтобы оценить ее.

Когда выпуск шоу вышел, парень решил посмотреть его вместе со своими родителями. В программе девушке задавали вопросы про молодежный сленг. «Одним из слов было "шлюха". Моя девушка решила, что оно имеет положительное значение. После она сказала, что с гордостью может назвать себя шлюхой, потому что у нее было много партнеров. Со всеми ими ей нравилось заниматься сексом», — передал ее слова автор поста.

Весь оставшийся вечер парню пришлось выслушивать сожаления родителей о том, что он расстался со своей бывшей девушкой. Мать и отец рассказчика уверяли, что она, в отличие от его нынешней возлюбленной, была порядочной.

В комментариях многие пользователи встали на сторону девушки и обвинили родителей героя истории в ханжестве. По их мнению, тот факт, что она вела активную сексуальную жизнь, является абсолютно нормальным.

Ранее другой мужчина рассказал на Reddit, как получил сообщение от возлюбленный и разочаровался в их отношениях. По его словам, он находился в тяжелой жизненной ситуации и ждал поддержки от девушки. Она же прислала ему лишь приободряющую картинку.