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09:42, 8 декабря 2023Ценности

Дина Саева показала лицо без макияжа и фильтров

Фото: @senoritasaeva

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева показала внешность без фотошопа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя инфлюэнсерша поделилась в сторис снимком, на котором она запечатлела себя в черном топе с лямками в виде золотистых ремней и небольшой цепью на воротнике. При этом на размещенном снимке видно, что на лице знаменитости отсутствует косметика.

«Сегодня я выбрала естественность — без фильтров и макияжа», — подписала она фотографию.

Ранее зрители заподозрили Дину Саеву в сатанизме из-за ее танца на видео. Вначале ролика инфлюэнсерша предстала в черном кроп-топе, а затем позировала в красной закрытой одежде с покрытой головой и макияжем в тон наряду. При этом девушка двигалась в такт песне американской исполнительницы Doja Cat под названием Paint the Town Red, где лирическую героиню называют дьяволицей и бунтаркой.

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      Карина Черных
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