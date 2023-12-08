Директор украинского предприятия попытался украсть деньги на запчасти для Су-27

СБУ: директор украинского завода пытался украсть деньги на запчасти для Су-27

Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с Бюро экономической безопасности республики разоблачила директора украинского оборонного предприятия, пытавшегося украсть деньги, которые были выделены на закупку запчастей для истребителей Су-27. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В СБУ уточнили, что руководитель завода с сообщниками пытался украсть четыре миллиона гривен (примерно десять миллионов рублей), выделенных на приобретение модулей усиления мощности бортовых радиолокационных систем. По данным спецслужбы, на эту сумму он заключил договор с аффилированной компанией, которая поставила на госпредприятие неисправные комплектующие.

После этого она получила первую часть платежа в размере половины от суммы контракта. В дальнейшем эти деньги участники схемы планировали «вывести в тень через подконтрольные фирмы, обналичить и распределить между собой». Отмечается, что в настоящий момент подозрение предъявлено теперь уже бывшему директору предприятия, руководителю фирмы-поставщика и еще двум их сообщникам.

Ранее сообщалось, что СБУ вместе в полицией обнаружила в Закарпатье цех, который производил куртки итальянского бренда Vist для сборной России по лыжному спорту.