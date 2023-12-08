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14:56, 8 декабря 2023Мир

В Госдуме ответили на слова Великобритании об угрозе России для США и Европы

Депутат Журова: Запад пытается оправдаться перед народом из-за трат на Украину

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что действия России на Украине угрожают не только европейской безопасности, но и Соединенным Штатам. Своим мнением Журова поделилась с «Лентой.ру».

Кэмерон ранее призвал сосредоточиться на этом конфликте и помогать Украине. «Мы знаем, как [может быть] с [президентом России Владимиром] Путиным — если мы не остановим его сейчас, он вернется за добавкой», — предупредил глава британского внешнеполитического ведомства.

«Им нужно как-то объяснять населению свои траты, вот они и делают такие заявления, чтобы население не бунтовало, не протестовало против того, что деньги уходят на военных, а не на социально-экономические вопросы. Это попытка оправдать себя в этой ситуации», — заявила депутат.

Комментируя возможность военного противостояния России и стран Запада, Журова исключила подобные намерения со стороны Москвы. «У нас таких планов нет, все задачи СВО неоднократно было озвучены», — пояснила она.

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6 декабря президент США Джо Байден заявил, что Россия после победы над Украиной нападет на страны Североатлантического альянса. «Если президент России Владимир Путин возьмет Украину, то он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО», — утверждал американский лидер.

До этого координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что американская администрация высоко оценивает возможность того, что армии США придется столкнуться на поле боя с Вооруженными силами России. По словам Кирби, американские военные «очень вероятно должны будут вовлечься» в случае стратегической победы Москвы.

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      Кирилл Садовский
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