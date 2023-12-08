«Путин вернется за добавкой» Глава МИД Британии предупредил о последствиях победы России на Украине

Глава МИД Британии Кэмерон: Россия придет за добавкой, победив на Украине

Боевые действия на Украине угрожают не только европейской безопасности, но и Соединенным Штатам. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Он призвал сосредоточиться на этом конфликте и помогать Украине. «Мы знаем, как [может быть] с [президентом России Владимиром] Путиным — если мы не остановим его сейчас, он вернется за добавкой», — предупредил глава британского внешнеполитического ведомства. По словам Кэмерона, это достаточно сильный аргумент, который «хорошо заходит».

Глава МИД Британии также заявил, что одобрение Конгрессом США пакета помощи Вооруженным силам Украины придало бы импульс странам Европы последовать их примеру.

Байден заявил о планах России атаковать страны НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что Россия после победы над Украиной нападет на страны Североатлантического альянса.

Если президент России Владимир Путин возьмет Украину, то он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО Джо Байден президент США

Подобные заявления звучат на фоне проблем с согласованием нового пакета помощи Украине. Член Сената Конгресса США от правящей Демократической партии Крис Мерфи утверждает, что отказ одобрять помощь Украине якобы приведет к «военному вторжению России в Европу». «Они (республиканцы — прим. «Ленты.ру») будут оплакивать тот день, когда решили заниматься политическими играми», — отметил он.

Ранее координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил о том, что американская администрация высоко оценивает возможность того, что Армии США придется столкнуться на поле боя с Вооруженными силами России. По словам Кирби, американские военные «очень вероятно должны будут вовлечься» в случае стратегической победы Москвы.

7 декабря стало известно, что законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Уточняется, что демократы, выдвинувшие проект, не набрали нужного числа голосов.

В России сочли недопустимым заявление Белого дома о столкновении России и США

Заявление Кирби прокомментировал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его мнению, Соединенные Штаты потеряли связь с реальностью, если ведут разговоры о столкновений с армией России. Дипломат подчеркнул, что такое заявление недопустимо для ядерной державы. Антонов также отметил, что высказывания американской стороны — всего лишь попытка оправдать возросшие расходы США на военные цели.

Об отсутствии у России планов нападать на страны НАТО также сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. «США нужно объяснить помощь Украине, что они это делают стратегически пролонгировано, понимая, что нужно укреплять границы, чтобы у России было меньше возможностей якобы напасть на ту же Европу», — сказала она.

Ранее обозреватель Стивен Брайен уличил в беспочвенных обвинениях в адрес Москвы министра обороны США Ллойда Остина. Глава Пентагона заявил, что если Украина не получит от США помощь в размере 61 миллиарда долларов, то Россия якобы может расширить конфликт на территорию Европы. По словам Брайена, в действительности нет никаких доказательств в пользу того, что Россия представляет угрозу кому-либо в Европе.