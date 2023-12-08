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17:34, 8 декабря 2023Экономика

Доходность гособлигаций Китая установила рекорд

Bloomberg: доходность гособлигаций Китая упала до минимума с 2007 года

Фото: Shan_shan / Shutterstock / Fotodom

Доходность долгосрочных гособлигаций Китая опустилась до минимума с 2007 года на фоне решения Moody’s снизить прогноз по кредитному рейтингу страны, пишет Bloomberg.

По результатам состоявшегося 8 декабря аукциона доходность тридцатилетних государственных облигаций Китая достигла рекордных 2,9406 процента при сумме выпуска в 3,2 миллиарда долларов, которая не изменилась с предыдущего раза.

Низкий показатель доходности означает высокий спрос на них и рост стоимости бумаг. В материале отмечается, что результаты торгов говорят о сохранении внутренними инвесторами позитива в отношении долга Китая даже на фоне произошедшего изменения рейтинга.

Во вторник, 5 декабря, стало известно о подтверждении рейтинга КНР на уровне А1 с понижением прогноза со «стабильного» до «негативного». Решение связали с растущим госдолгом Китая и вызывающим тревогу состоянием его экономики. В частности, в Moody’s указали на увеличение рисков для среднесрочных темпов роста.

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      Дмитрий Воронин
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