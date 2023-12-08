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14:54, 8 декабря 2023Экономика

Экономический кризис повлиял на выбор слова года в Германии

GfdS: выражением года в Германии стал «кризисный режим»

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Экономический и энергетический кризис в Германии повлиял на выбор слова года в стране с самым большим ВВП в еврозоне. По итогам 2023 года выражением года стал krisenmodus, или «кризисный режим», сообщается на сайте Общества немецкого языка (GfdS).

В настоящее время страна переживает множество разновидностей кризисов, включая долговой, бюджетный и инфляционный. Кроме того, крупнейшая экономика еврозоны столкнулась с усилением спада на рынке недвижимости и проблемами в сфере здравоохранения. На этом фоне совокупный кризис в 2023 году достиг «своего апогея», уточнили аналитики.

«Кризисы были всегда. Но в этом году кризисы и их преодоление достигли кульминации Германия окружена кризисами», — резюмировали эксперты организации.

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Общественных проблем крупнейшей экономике Европы добавила и продолжающаяся война на Ближнем Востоке между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС. Эскалация боевых действий привела к росту антисемитских настроений в немецком обществе и увеличению потока беженцев. На этом фоне вторым словом года в Германии стал «антисемитизм» (antisemitismus), а «миграционный тормоз» (migrationsbremse) оказался на седьмой строчке в рейтинге.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Федерального статистического управления ФРГ (Destatis) сообщило об усилении экономического кризиса в Германии. С наибольшими трудностями столкнулись представители немецкого машиностроительного сектора. В этой отрасли спад производства по итогам октября 2023 года составил 13,5 процента в месячном выражении. В целом в октябре спрос на производственные заказы в Германии сократился на 3,7 процента в сравнении с сентябрем.

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      Анатолий Акулов
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