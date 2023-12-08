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12:04, 8 декабря 2023Спорт

Фитнес-тренер назвал шесть упражнений для железного пресса

Фото: Atstock Productions / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Артем Опальницкий назвал шесть лучших упражнений для тех, кто хочет иметь железный пресс. Об этом сообщает «Чемпионат».

Специалист рекомендовал обратить внимание на сгибание на угловой скамье с вращением, подъем коленей выше пояса на турнике, планку с дыханием по Стюарту Макгилу, кранч или сгибание на пресс лежа, подъем ног лежа, а также подъем корпуса на угловой скамье.

Опальницкий также отметил, важность правильного питания. «Кроме того, необходимо постоянно увеличивать нагрузку, ну и терпение — сильные мышцы живота требуют не менее полугода упорных тренировок», — добавил тренер.

2 декабря реабилитолог София Агапова рассказала о способе сделать живот плоским. По ее словам, для этого необходимо выполнять упражнения, направленные на укрепление поперечной мышцы, в течение четырех минут в день.

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      Алексей Гусев
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