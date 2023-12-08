Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:08, 8 декабря 2023Наука и техника

Назван самый популярный складной смартфон

DSCC: Samsung Galaxy Z Flip 5 стал самым продаваемым складным смартфоном

Изображение: Samsung

Samsung продолжила лидировать на рынке складных смартфонов, но в будущем может уступить свои позиции китайским брендам. Об этом сообщается в актуальном отчете Display Supply Chain Consultants (DSCC).

По итогам третьего квартала Samsung Galaxy Z Flip 5 назвали самым продаваемым складным смартфоном. Аппарат получил долю 45 процентов. На второй позиции разместился Samsung Galaxy Z Fold 5, доля которого составила 24 процента. Huawei Mate X3 и Honor Magic V2 заняли третье и четвертое места соответственно — каждый гаджет получил долю 6 процентов.

Лидером сегмента осталась компания Samsung, которая получила долю 72 процента. На втором месте с долей 9 процентов осталась Huawei, на третьем — Honor, получившая долю 8 процентов. По прогнозу аналитиков DSCC, в четвертом квартале 2023 года доля Samsung рухнет до 42 процентов. Причиной этого назвали выход на рынок более продвинутых и дешевых устройств от конкурирующих китайских брендов.

В целом за третий квартал на рынок было отгружено 7 миллионов складных девайсов, что на 215 процентов больше, чем за второй квартал. Также в третьем квартале было отправлено на 16 процентов больше устройств, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее специалисты Canalys назвали iPhone 14 самым продаваемым смартфоном в третьем квартале 2023 года. В топ-5 также попали iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 13 и Samsung Galaxy A14.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      США хотят подтолкнуть Россию к переговорам по Украине. Как Вашингтон планирует выбить выгодные Киеву условия?

      В России вырастили сотни «единорогов»

      В России начали выдавать «арктическую ипотеку»

      16-летняя петербурженка оказалась в больнице из-за аромасвечи

      Фитнес-тренер назвал шесть упражнений для железного пресса

      Названо главное препятствие для США в выделении помощи Украине

      Россияне бросились скупать участки в ряде регионов

      Россияне высказались о доверии Путину

      В российском регионе рабочие отравились алкоголем и попали в больницу

      «Калашников» начал поставки комплектов «Стрелок»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости