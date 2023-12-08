Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:17, 8 декабря 2023Наука и техника

Создан смартфон с функцией разблокировки жестом

Android Authority: Realme выпустила смартфон с функцией разблокировки жестом

Кадр: gizmochina / YouTube

Компания Realme выпустила флагманский смартфон GT5 Pro, который имеет поддержку жестов. Об этом сообщает издание Android Authority.

В переднюю панель девайса встроена 32-мегапиксельная фронтальная камера и 3D-датчик. В компании заявили, что пользователь может поднести свою ладонь к заблокированному экрану смартфона, и девайс будет разблокирован. Судя по всему, для настройки этой функции сперва будет необходимо отсканировать свою ладонь.

Также созданный Realme девайс поддерживает жесты — за это отвечает специальный алгоритм. Пользователь может открывать список последних запущенных приложений, перемещать курсор, возвращаться на домашний экран.

Realme GT5 Pro получил флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3, 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 50, 50 и 8 мегапикселей, аккумулятор емкостью 5400 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 ватт. Задняя панель устройства покрыта кожей.

Realme GT5 Pro доступен для покупки в Китае. Стоимость девайса составляет 3399 юаней, или около 44 тысяч рублей.

В конце ноября китайская корпорация Realme рассказала о продажах 200 миллионов смартфонов. Компания достигла этой отметки спустя пять лет с момента основания.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Воевавший за ВСУ актер из «Возвращения Мухтара» погиб в зоне СВО. Он не смог оправиться после тяжелого ранения

      В России вырастили сотни «единорогов»

      Один из символов СВО стал логотипом выборов президента России

      Участницу популярного российского реалити-шоу заподозрили в организации борделя

      В Кремле обвинили Запад в ухищрениях для выделения денег Украине

      Скачок цен на яйца выше 100 рублей объяснили

      Эрдоган сравнил Нетаньяху с Милошевичем

      Мошенники украли у актрисы театра Чехова почти 20 миллионов рублей

      Папарацци сняли Киру Найтли в шапке-ушанке и без макияжа

      Комментатор UFC обвинил Макгрегора в применении допинга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости