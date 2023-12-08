Глава Дагестана назвал одну вскрытую беспорядками в аэропорту Махачкале проблему

Меликов: беспорядки в Махачкале вскрыли проблему незанятости молодежи

Беспорядки в аэропорту Махачкалы, которые произошли в конце октября, вскрыли проблему незанятости молодежи в регионе. Об этом завяил глава Дагестана Сергей Меликов, его цитирует РИА Новости.

«Это событие, которое произошло 29 октября, оно показало нам новые пути и новые направления работы, потому что мы увидели новую проблему — незанятой молодежи в возрасте от 22 до 25 лет. В основном они представляли ту группу бесчинствующих», — сказал глава республики.

Власти после случившегося сделали выводы. Они провели работу с молодежью и неформальными организациями, сказал он. По мнению Меликова, к беспорядкам привела нехватка образования — глава Дагестана уверен, что большинство участников погрома не понимают, что такое Палестина и Палестинское государство, а также ближневосточный конфликт.

Вечером 29 октября толпа агрессивных мужчин прибыла на территорию аэропорта в Махачкале после того, как в социальных сетях появилась информация о прибывшем из Израиля самолете. Мужчины с криками «Аллаху Акбар» прорвались на взлетно-посадочную полосу и в служебные помещения, где искали граждан Израиля. Президент России Владимир Путин заявлял, что беспорядки в Дагестане были спровоцированы в том числе руками украинских и западных спецслужб.