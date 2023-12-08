Иностранец сорвал с шеи россиянина в Петербурге цепочку за сотни тысяч рублей

Сорвавшего с шеи туриста цепочку за 400 тысяч иностранца задержали в Петербурге

Полицейские задержали иностранца, ограбившего российского туриста на Невском проспекте в Санкт-Петербурге на сотни тысяч рублей. Об этом пишет Kp.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что инцидент произошел еще в конце июля, однако задержать преступника правоохранителям удалось только сейчас. Мигрант ночью подбежал к 30-летнему жителю Пскова и, применив силу, сорвал с его шеи золотую цепочку стоимостью 400 тысяч рублей.

Пострадавший мужчина написал заявление в полицию, тогда же возбудили уголовное дело о грабеже. Мигранта искали на протяжении нескольких месяцев. «6 декабря полицейские по подозрению в преступлении задержали 26-летнего безработного гражданина одного из сопредельных государств, который находится в России с нарушением миграционного законодательства», — говорится в сообщении.

Ранее иностранец попытался вывезти из России десятки килограммов икры и попался таможенникам в авиагавани.