Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:24, 8 декабря 2023Путешествия

Иностранец сорвал с шеи россиянина в Петербурге цепочку за сотни тысяч рублей

Сорвавшего с шеи туриста цепочку за 400 тысяч иностранца задержали в Петербурге

Фото: Muhammad Abdullah / Unsplash

Полицейские задержали иностранца, ограбившего российского туриста на Невском проспекте в Санкт-Петербурге на сотни тысяч рублей. Об этом пишет Kp.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что инцидент произошел еще в конце июля, однако задержать преступника правоохранителям удалось только сейчас. Мигрант ночью подбежал к 30-летнему жителю Пскова и, применив силу, сорвал с его шеи золотую цепочку стоимостью 400 тысяч рублей.

Материалы по теме:
«Я будто сам вырыл себе могилу» Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
«Я будто сам вырыл себе могилу»Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
10 декабря 2021
Обратная сторона рая. Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
Обратная сторона рая.Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
24 апреля 2022

Пострадавший мужчина написал заявление в полицию, тогда же возбудили уголовное дело о грабеже. Мигранта искали на протяжении нескольких месяцев. «6 декабря полицейские по подозрению в преступлении задержали 26-летнего безработного гражданина одного из сопредельных государств, который находится в России с нарушением миграционного законодательства», — говорится в сообщении.

Ранее иностранец попытался вывезти из России десятки килограммов икры и попался таможенникам в авиагавани.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин снова идет в президенты в 2024 году. До выборов осталось три месяца

      Власти раздали россиянам миллиарды рублей

      У СПБ Биржи появится новый устав

      На вооружение ЦВО поступили радиостанции стратегического управления

      Врач предупредила о серьезной опасности одной популярной привычки

      Нашествие саранчи на туристический город назвали библейским предупреждением

      Для нацменьшинств стран ЕС на Украине сделали языковые поблажки

      Орбан заявил о цивилизационном отличии России от Европы

      В России резко подорожали стройматериалы

      Песков заявил о планах Путина приехать на первый с начала СВО съезд единороссов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости