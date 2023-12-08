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00:46, 8 декабря 2023Мир

Известный американский журналист заявил об угрозах главы Пентагона конгрессменам

Журналист Карлсон: глава Пентагона Остин угрожал конгрессменам из-за помощи ВСУ

Фото: Marco Bello / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин на закрытом брифинге угрожал конгрессменам отправить их родственников сражаться с Россией в случае, если они не поддержат запрос Вашингтона о новой помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший ведущий телеканала Fox News, известный американский журналист Такер Карлсон в соцсети Х.

«Администрация [президента США Джо] Байдена открыто угрожает американцам из-за Украины», — написал он. По словам Карлсона, Остин грозил отправить «дядей, двоюродных братьев и сыновей» конгрессменов сражаться с Россией.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, Соединенные Штаты не в состоянии давать Киеву какие-либо гарантии насчет продолжения помощи в свете позиции Конгресса.

До этого стало известно, что законопроект, предполагающий в том числе выделение 61 миллиарда долларов Киеву, не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США.

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      Марина Совина
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