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14:25, 8 декабря 2023Экономика

Просившая помощи у государства компания сообщила о рекордной прибыли

Глава «КамАЗа» Когогин анонсировал рекордную чистую прибыль по МСФО за 2023 год
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Александр Река / ТАСС

Российский автопроизводитель «КамАЗ» по итогам года получит рекордную чистую прибыль. Такой финансовый результат в кулуарах форума ВТБ «Россия зовет!» анонсировал гендиректор предприятия Сергей Когогин, пишет «Интерфакс».

По международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) она превысит пять миллиардов рублей. «У нас пока все в порядке с финансовыми результатами», — подчеркнул Когогин.

В течение года компания неоднократно обращалась к государству с просьбой о тех или иных мерах, которые помогли бы ей справиться с проблемами. В частности, в июне 2023 года вместе с «АвтоВАЗом» и «КамАЗом» попросил об увеличении утилизационного сбора, так как без него конкурировать с китайскими фирмами было невозможно.

Компаниям пошли навстречу, но в ноябре они предложили правительству отложить уплату такого сбора для них, чтобы облегчить проблемы, возникшие из-за повышения ключевой ставки. Позднее стало известно, что власти начали искать способ помогать с кредитами крупным предприятиям, которые могут не справиться с подорожанием кредитов.

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      Платон Щукин
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