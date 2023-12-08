Кандидат в президенты Ректенвальд: США пытается добиться дестабилизации России

Кандидат в президенты США, политолог Майкл Ректенвальд в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Вашингтон тщетно накачивает Киев оружием и деньгами, чтобы добиться дестабилизации России.

По его словам, американские власти «помешаны на подготовке заговора, смены власти в России». «Это их конечная цель. И они действительно думают, что смогут повлиять на это с помощью сумасшедшего финансирования и вооружения [Украины]», — сказал он.

Ректенвальд заявил об абсурдности надежд американских политиков на переворот в России. Он охарактеризовал планы Соединенных Штатов как «преступное деяние».

По мнению политика, президент США Джо Байден лжет, когда говорит, что победа России в украинском конфликте приведет к ее вторжению в страны Североатлантического альянса. Ректенвальд также заявил, что Москва не планирует лишать Украину независимости.

Кроме того, политик подчеркнул, что Донбасс останется частью России, чтобы ни делали западные страны.

7 декабря стало известно, что законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Уточняется, что демократы, выдвинувшие проект, не набрали нужного количества голосов.