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03:36, 8 декабря 2023Мир

Кандидат в президенты США раскрыл план против России

Кандидат в президенты Ректенвальд: США пытается добиться дестабилизации России

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Кандидат в президенты США, политолог Майкл Ректенвальд в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Вашингтон тщетно накачивает Киев оружием и деньгами, чтобы добиться дестабилизации России.

По его словам, американские власти «помешаны на подготовке заговора, смены власти в России». «Это их конечная цель. И они действительно думают, что смогут повлиять на это с помощью сумасшедшего финансирования и вооружения [Украины]», — сказал он.

Ректенвальд заявил об абсурдности надежд американских политиков на переворот в России. Он охарактеризовал планы Соединенных Штатов как «преступное деяние».

По мнению политика, президент США Джо Байден лжет, когда говорит, что победа России в украинском конфликте приведет к ее вторжению в страны Североатлантического альянса. Ректенвальд также заявил, что Москва не планирует лишать Украину независимости.

Кроме того, политик подчеркнул, что Донбасс останется частью России, чтобы ни делали западные страны.

7 декабря стало известно, что законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Уточняется, что демократы, выдвинувшие проект, не набрали нужного количества голосов.

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      Марина Совина
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