Кремль допустил внешние нападки на выборы президента в России

Песков заявил, что электоральная кампания станет объектом внешних нападок

Электоральная кампания в России станет объектом внешних нападок. Такие события допустил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит Telegram-канал IZ.RU.

«Электоральная кампания тоже станет объектом нападок. Это 100 процентов, мы отдаем себе в этом отчет, мы это понимаем, но система работает слаженно, мы уже научились защищаться от таких нападок», — сказал представитель Кремля.

8 декабря Владимир Путин объявил об участии в выборах главы государства. Глава государства сообщил о своем намерении герою Донецкой народной республики Артему Жоге после церемонии вручения звезд Героям России.

Ранее в этот же день ЦИК России утвердил трехдневные выборы с 15 по 17 марта 2024 года. Таким образом, они станут первыми в истории России многодневными выборами президента.