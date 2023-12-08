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16:52, 8 декабря 2023Россия

Кремль допустил внешние нападки на выборы президента в России

Песков заявил, что электоральная кампания станет объектом внешних нападок

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Электоральная кампания в России станет объектом внешних нападок. Такие события допустил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит Telegram-канал IZ.RU.

«Электоральная кампания тоже станет объектом нападок. Это 100 процентов, мы отдаем себе в этом отчет, мы это понимаем, но система работает слаженно, мы уже научились защищаться от таких нападок», — сказал представитель Кремля.

8 декабря Владимир Путин объявил об участии в выборах главы государства. Глава государства сообщил о своем намерении герою Донецкой народной республики Артему Жоге после церемонии вручения звезд Героям России.

Ранее в этот же день ЦИК России утвердил трехдневные выборы с 15 по 17 марта 2024 года. Таким образом, они станут первыми в истории России многодневными выборами президента.

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      Никита Абрамов
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